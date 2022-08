Gazzetta – Mercato Napoli: CR7 a Napoli? Non è più una missione impossibile (Di venerdì 26 agosto 2022) 2022-08-26 20:04:18 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calcioMercato proveniente dalla rosea: Il canale tra De Laurentiis e Mendes è stato ripristinato, servono però due premesse non trattabili: Osimhen via per 100 milioni e il prestito secco di Cristiano a cifre sostenibili. A quel punto se lo United vuole… Più ci si avvicina alla fine, più il confine tra suggestione e trattativa diventa labile. Si assottiglia così tanto che bisogna fare attenzione a non essere tratti in inganno dal calcioMercato, soprattutto quello estivo. Accostare il nome di Cristiano Ronaldo al Napoli non è sbagliato, ma va fatto nel modo giusto. Jorge Mendes sta cercando da diverse settimane di trovare una nuova squadra al campione portoghese, che non ne vuole sapere di rimanere al Manchester United dove non può ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 26 agosto 2022) 2022-08-26 20:04:18 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calcioproveniente dalla rosea: Il canale tra De Laurentiis e Mendes è stato ripristinato, servono però due premesse non trattabili: Osimhen via per 100 milioni e il prestito secco di Cristiano a cifre sostenibili. A quel punto se lo United vuole… Più ci si avvicina alla fine, più il confine tra suggestione e trattativa diventa labile. Si assottiglia così tanto che bisogna fare attenzione a non essere tratti in inganno dal calcio, soprattutto quello estivo. Accostare il nome di Cristiano Ronaldo alnon è sbagliato, ma va fatto nel modo giusto. Jorge Mendes sta cercando da diverse settimane di trovare una nuova squadra al campione portoghese, che non ne vuole sapere di rimanere al Manchester United dove non può ...

