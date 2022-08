Elettriche e siccità - La Cina ferma le colonnine per il caldo

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 26 agosto 2022) Brutti scherzi che gioca il. In, per esempio, la rete di distribuzione dell'elettricità sta affrontando uno dei momenti più difficili a causa delle temperature più alte mai registrate nel corso dell'ultimo mezzo secolo. Per questo, alcune case automobilistiche, in particolare Tesla e Nio, hanno dovuto disconnettere la loro rete didi ricarica nella regione del Sichuan, per consentire di risparmiare energia da destinare alla abitazioni. Clienti informati via app. I primi a venirlo a sapere, attraverso la loro app, sono stati i proprietari delle vetture della città di Chengdu. Poi, il problema ha toccato anche la città di Chongqing, che si trova a circa 200 chilometri dalla capitale del Sichuan, area in cui produzione di energia si è drasticamente ridotta per l'ondata di calore. Alla fine, la Tesla ha limitato o ...