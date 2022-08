Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2022 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 agosto 2022)DEL 25 AGOSTOORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. NON MOLTE LE SEGNANI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCONE VIENE INDICATA NEL COMPLESSO SCORREVOLE. RESTA TRAFFICATA LA LITORANEA DOVE TROVIAMO ANCORA CODE A TRATTI DA CAMPO ASCOLANO A LAVINIO IN ENTRAMBI I SENSI. PIU’ A SUD SULLA FLACCA AUTO IN FILA TRA GAETA E FORMIA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI. TRASPORTO PUBBLICO: SONO PARTITI I LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA METRE (-LIDO) IN ORARIO DIURNO DAL LUNEDI AL VENERDÌ PRESSO LA STAZIONE DI STELLA POLARE. LAVORI CHE SARANNO ATTIVI FINO AL 2 SETTEMBRE E CHE, TUTTAVIA, NON COMPORTERANNO MODIFICHE AL SERVIZIO. SOSPESI INVECE ...