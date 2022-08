Twente-Fiorentina | presunto tocco di mano Unnerstall fuori dall’area | ma il portiere non viene espulso

Leggi su sportface

Clamoroso quanto avvenuto ad Enschede. Nel secondo tempo della sfida tra, valevole per il ritorno dei playoff di Conference League 2022/2023, sul punteggio di 0-0 ildegli olandesiè uscitodi rigore presumibilmente sfiorando il pallone con una. Tecnicamente il direttore di gara avrebbe dovuto estrarre il cartellino rosso ed espellere l'estremo difensore, ma ha deciso di non fischiare fallo. Ovviamente il tecnico viola Vincenzo Italiano, la squadra e tutto lo staff tecnico hanno protestato in maniera veemente, sottolineando un grosso errore da parte dell'arbitro. Bisogna precisare, però, che le immagini non sono molto chiare neanche dal replay e per questo rimane il dubbio sull'episodio.