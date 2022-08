Twente-Fiorentina | Igor espulso per perdita di tempo | doppio giallo

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 agosto 2022) Finale sofferto per laad Enschede. Contro il, nel match di ritorno del playoff di Conference League, la viola è rimasta in dieci nei minuti di recupero sul risultato di 0-0. Un’ingenuità di, che ha persoe ha ricevuto il secondo cartellinodel match. Nel giorno del ritorno in campo dopo l’infortunio, il centrale brasiliano lascia in 10 i suoi nel momento più delicato. Severo l’arbitro che non ha perdonato ladial momento di un rinvio. Non basta alla superiorità numerica. Al sorteggio della fase a gironi va la, masalterà la prima gara. SportFace.