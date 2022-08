Traffico Roma del 25-08-2022 ore 11:30 (Di giovedì 25 agosto 2022) Luceverde Roma trovati dalla redazione nessun problema a lungo il Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo attenzione per un Veicolo in avaria sul tratto Urbano della A24 altezza della tangenziale est Verso il raccordo rallentamenti in città in via Aurelia in prossimità della scuola ufficiali dei Carabinieri verso il centro per un mezzo che ha perso olio sull’asfalto rallentamenti a partire al momento da Remo pannain mentre su via Aurelia Antica e rallentamenti corrispondenza di largo Don Guanella prudenza per essere I guasti in via Ostiense all’altezza di Viale Giustiniano Imperatore per consentire interventi A1 Traffico via Salaria chiusa al Traffico tra Piazza Priscilla e viale Somalia verso il Foro Italico senso unico da viale Somalia Piazza Priscilla verso il centro con il limite di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 agosto 2022) Luceverdetrovati dalla redazione nessun problema a lungo il Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24-teramo attenzione per un Veicolo in avaria sul tratto Urbano della A24 altezza della tangenziale est Verso il raccordo rallentamenti in città in via Aurelia in prossimità della scuola ufficiali dei Carabinieri verso il centro per un mezzo che ha perso olio sull’asfalto rallentamenti a partire al momento da Remo pannain mentre su via Aurelia Antica e rallentamenti corrispondenza di largo Don Guanella prudenza per essere I guasti in via Ostiense all’altezza di Viale Giustiniano Imperatore per consentire interventi A1via Salaria chiusa altra Piazza Priscilla e viale Somalia verso il Foro Italico senso unico da viale Somalia Piazza Priscilla verso il centro con il limite di ...

