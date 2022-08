The Sandman | recensione di un’ode alla bellezza

(Di giovedì 25 agosto 2022) The, è il nuovo titolo di Netflix che incuriosisce. Una serie composta da undici episodi, uno più intrigante dell’altro e intrisa di uno stile decisamente riconoscibile, quello dei comics DC. Lo stile inteso non fa riferimento ai cinecomics, ma ai veri e propri fumetti cartacei. Avete mai letto Batman: anno zero? Ecco, quel capolavoro fumettistico può rendere l’idea! The: la trama della nuova serie tv Netflix Theè una serie a fumetti scritta da Neil Gaiman e pubblicata dDC Comics negli Stati Uniti d’America tra il 1988 e il 1996. La serie di Netflix prodotta dWarner Bros ha come protagonista Morfeo (Tom Sturridge), il Signore dei Sogni, colui che per 100 anni fu intrappolato da un essere umano, e che ora è ritornato nel mondo terreno per sistemare le cose ...

Con l'arrivo dell' episodio aggiuntivo disu Netflix , si fa sempre più concreta la possibilità di vedere giungere sulla piattaforma una seconda stagione della serie TV live action che adatta i fumetti cult di Neil Gaiman . O, ...Neil Gaiman non è una persona che si sottrae al confronto sui social, nonostante spesso le critiche finiscano per degenerare. L'autore dinon ha esitato a rispondere per le rime ad un utente che ha espresso una dura opinione nei confronti del casting della serie Netflix, accusando lo stesso Gaiman. L'utente si è rivolto su ...Il fatto che possa esserci un The Sandman 2 su Netflix è attualmente in forse, potrebbe anche uscire su altri servizi, dice Neil Gaiman.. Il successo di The Sandman su Netflix lascia pensare al ...Neil Gaiman ha risposto per le rime ad un utente sui social che ha criticato aspramente il casting di The Sandman.