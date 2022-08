Liverpool, Klopp sul girone di Champions: ” Napoli, Ajax e Rangers, saranno gare incredibilmente competitive” (Di giovedì 25 agosto 2022) Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool ha commentato il girone di Champions nel quale affronterà: Napoli, Ajax e Rangers. Jurgen Klopp hai microfoni dei canali ufficiali del Liverpool ha commentato il girone A di Champions che annovera Napoli, Ajax e Rangers come avversari. “Voglio dire subito che si tratta di una grande sfida. Tutti i club hanno qualità e pedigree, e tutti hanno una possibilità di qualificarsi al prossimo turno. Certo, la cosa buona è che questa possibilità l’abbiamo anche noi, quindi dobbiamo guardare avanti sfida per sfida e provarci. La differenza quest’anno è che la fase a gironi sarà più breve del solito“. Klopp nel ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 25 agosto 2022) Jurgen, tecnico delha commentato ildinel quale affronterà:. Jurgenhai microfoni dei canali ufficiali delha commentato ilA diche annoveracome avversari. “Voglio dire subito che si tratta di una grande sfida. Tutti i club hanno qualità e pedigree, e tutti hanno una possibilità di qualificarsi al prossimo turno. Certo, la cosa buona è che questa possibilità l’abbiamo anche noi, quindi dobbiamo guardare avanti sfida per sfida e provarci. La differenza quest’anno è che la fase a gironi sarà più breve del solito“.nel ...

