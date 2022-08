smeralda808 : RT @361_magazine: Il Viminale pubblica il report sui femminicidi, il bilancio è pesante - 361_magazine : Il Viminale pubblica il report sui femminicidi, il bilancio è pesante - EGinori : RT @FNInfermieri: Gli #infermieri della @poliziadistato equiparati ai colleghi della Sanità pubblica e privata. Soddisfazione della #FNOPI… - tizi_marano : RT @FNInfermieri: Gli #infermieri della @poliziadistato equiparati ai colleghi della Sanità pubblica e privata. Soddisfazione della #FNOPI… - paolodelbufalo1 : RT @FNInfermieri: Gli #infermieri della @poliziadistato equiparati ai colleghi della Sanità pubblica e privata. Soddisfazione della #FNOPI… -

Congedati Folgore

È quanto emerge dal dossier delpubblicato in occasione del Comitato per l'ordine e la sicurezzadel 15 agosto. Uccisa una donna ogni 3 giorni " In un anno, tra il primo agosto 2021 ...... consultabili nel 'cruscotto statistico' presente sul sito del. "Quell'emergenza non ... secondo il Dipartimento dellaSicurezza, il 20% dei migranti arrivati in Italia via mare nel ... IL VIMINALE PUBBLICA I DATI SULLA IMMIGRAZIONE Il Viminale pubblica report sui femminicidi, il bilancio è pesante. Si registra un aumento degli omicidi volontari rispetto allo scorso anno Il Viminale ha pubblicato un nuovo report sui casi di ...Dopo la pubblicazione del video dello stupro avvenuto il 21 agosto scorso a Piacenza, il tema della sicurezza, soprattutto in relazione ...