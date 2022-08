FCA Bank | si rafforza l’intesa con Pilote sui camper

MilanoFinanza : Fca Bank estende l'allenza con Agricole - Agenparl : FCA Bank e Sofinco: estesa la partnership con Groupe Pilote, uno dei leader nel settore dei camper - -… - puntotweet : Carta di credito FCA Bank: come funziona? - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: FCA Bank: siglato accordo commerciale con Ministero della Difesa. Agevolazioni ai dipendenti ne... - dieffepi : RT @ilmessaggeroit: FCA Bank: siglato accordo commerciale con Ministero della Difesa. Agevolazioni ai dipendenti ne... -

Finanza.com

e Crédit Agricole Consumer Finance - attraverso il suo brand Sofinco - consolidano ed estendono il proprio ruolo di società leader a supporto della mobilità, in particolare nel settore dei ...Entro il 31 agosto 2022 è possibile sfruttare il finanziamentoper acquistare in promozione l' Abarth 595 con motore da 165 CV al prezzo scontato di 23.600 euro anziché 26.300 euro (IPT e contributo PFU esclusi). Il finanziamento prevede un anticipo di ... FCA Bank e Credit Agricole Consumer Finance: si estende partnership con Groupe Pilote FCA Bank e Crédit Agricole Consumer Finance, tramite il brand Sofinco, hanno deciso di ampliare ulteriormente la loro presenza nel segmento dei veicoli dedicati al tempo libero. In quest’ottica è ...L’accordo, già attivo in Francia, Italia, Germania, Regno Unito, Svezia e Finlandia, prevede servizi finanziari innovativi per tutti i brand del gruppo francese ...