Dua Lipa festeggia il compleanno per una settimana e i look sono bollenti (Di giovedì 25 agosto 2022) Birthday week. “La settimana del compleanno”, ha scritto Dua Lipa sui social lunedì, per sottolineare l’evento imminente. La cantante ha così anche lasciato intendere l’intenzione di festeggiare per più giorni e così è stato. Dua è in vacanza con un gruppo di amici a Ibiza, dove le occasioni per divertirsi non mancano. Com’è consuetudine, il tutto è ampiamente documentato sui social. Relax nella villa di lusso Dua in posta tra gli uliviSiamo nell’isola delle Baleari più amata dalle star, in una villa di lusso circondata da una fiorente vegetazione. Dopo aver trascorso buona parte dell’anno in tour o agli eventi più esclusivi in giro per il mondo, Dua Lipa si sta godendo un po’ di meritato riposo. Le sessioni di yoga all’aperto, la tintarella sul prato: le giornate scorrono lente e serene per questi ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Birthday week. “Ladel”, ha scritto Duasui social lunedì, per sottolineare l’evento imminente. La cantante ha così anche lasciato intendere l’intenzione dire per più giorni e così è stato. Dua è in vacanza con un gruppo di amici a Ibiza, dove le occasioni per divertirsi non mancano. Com’è consuetudine, il tutto è ampiamente documentato sui social. Relax nella villa di lusso Dua in posta tra gli uliviSiamo nell’isola delle Baleari più amata dalle star, in una villa di lusso circondata da una fiorente vegetazione. Dopo aver trascorso buona parte dell’anno in tour o agli eventi più esclusivi in giro per il mondo, Duasi sta godendo un po’ di meritato riposo. Le sessioni di yoga all’aperto, la tintarella sul prato: le giornate scorrono lente e serene per questi ...

susannaprt : @EleZaniboni ah cavoli farlo con la 18app è impossibile mi ricordo, io l’avevo fatto per il concerto di dua lipa ma… - VillagerBob1 : @Move_LikeJaeger Dua Lipa ok celui là ok - gjsvlle : @ilaxvoid VABBE per loro non ne parliamo guarda io di non kpop seguo dua lipa, the weeknd, mitski, billie e altri,… - italskipper : @luca80_z @Palmolive67 @SniperBoyMI Mmmh... mio marito si è già quasi riconvertito al culto di Dua Lipa ?? - galwaysunflower : dea in generale però in quel video di levitating dua lipa è proprio girlfriend material secondo me???? -