(Di giovedì 25 agosto 2022) La scelta di sostituirecon Harry Styles in Don'tsarebbe dovuta alla volontà dila protagonista Don't, come svela la registavoleva la massima sicurezza per il cast del suo Don't, così ha scelto di licenziaresostituendolo con Harry Styles perla protagonista. In origine,è stata scelta per il ruolo principale di Alice, una casalinga di periferia che inizia a dubitare di suo marito Jack e della loro cittadina ...

- Pubblicità - In un'intervista con Variety , Olivia Wilde ha spiegato come mai perDarling ha scelto Florence Pugh per un ruolo che inizialmente doveva interpretare lei. La sensazione di Wilde era che mancasse qualcosa al personaggio quando doveva interpretarlo lei ...Olivia Wilde voleva la massima sicurezza per il cast del suoDarling , così ha scelto di licenziare Shia LaBeouf sostituendolo con Harry Styles per proteggere la protagonista Florence Pugh . In origine, Olivia Wilde è stata scelta per il ruolo ... Don’t Worry Darling, Olivia Wilde: "Shia LaBeouf è stato licenziato per proteggere Florence Pugh"