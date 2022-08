Dibattito aperto sul futuro della scuola (Di giovedì 25 agosto 2022) - E' uno dei temi caldi di questa campagna elettorale tra le forze politiche che si fronteggiano su idee e progetti. La proposta di Letta di estene l'obbligo scolastico fino a 18 anni fa molto ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 25 agosto 2022) - E' uno dei temi caldi di questa campagna elettorale tra le forze politiche che si fronteggiano su idee e progetti. La proposta di Letta di estene l'obbligo scolastico fino a 18 anni fa molto ...

acamilli : RT @CecionisPh: Matteo Salvini insiste che il dibattito tra candidati premier sia aperto a tutti, e venga sottotitolato in russo. - QualiValoriBook : Un #dibattito aperto con una #LetteraAperta sulla condizione del nuovo #PersonaleEducativo. 'Bisogna migliorare il… - cicciodevilla : RT @CecionisPh: Matteo Salvini insiste che il dibattito tra candidati premier sia aperto a tutti, e venga sottotitolato in russo. - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Un dibattito che si è aperto dopo la perquisizione alla villa di Trump a Mar-a-LagoLa politicizzazione dell’Fbi: destra o… - michele_geraci : @Mattdrum01 intanto Salvini ha aperto il dibattito. Come sempre, serve un po' di tempo affinché anche gli altri com… -