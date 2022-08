Dalla Francia – Trasferimenti: Mönchengladbach e Brest avevano un accordo per Franck Honorat ma… (Di giovedì 25 agosto 2022) 2022-08-24 18:06:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: È una storia di cui il mercato è pieno. Ma che può anche lasciare tracce in un giocatore. La dirigenza del Borussia Mönchengladbach (Bundesliga) si è recata questa settimana a Parigi per cercare di finalizzare l’arrivo di Franck Honorat (26, sotto contratto fino al 2025), pista lavorata per diverse settimane. I tedeschi, dopo molteplici offerte, hanno accettato di fare una proposta finale stimata in 10 milioni di euro, bonus esclusi per il francese. Ma mentre sembrava essere stato raggiunto un accordo tra tutte le parti, lo Stade Brestois ha finito per rifiutare l’offerta, chiedendo una proroga significativa. Allo stato attuale, le discussioni sono interrotte e ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 25 agosto 2022) 2022-08-24 18:06:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: È una storia di cui il mercato è pieno. Ma che può anche lasciare tracce in un giocatore. La dirigenza del Borussia(Bundesliga) si è recata questa settimana a Parigi per cercare di finalizzare l’arrivo di(26, sotto contratto fino al 2025), pista lavorata per diverse settimane. I tedeschi, dopo molteplici offerte, hanno accettato di fare una proposta finale stimata in 10 milioni di euro, bonus esclusi per il francese. Ma mentre sembrava essere stato raggiunto untra tutte le parti, lo Stadeois ha finito per rifiutare l’offerta, chiedendo una proroga significativa. Allo stato attuale, le discussioni sono interrotte e ...

