Cari giovani | ecco perché non dovete votare come Greta

Cari giovani che vi apprestate per la prima volta a votare, rammentate l'Omino di Burro di Pinocchio, quello che portava il burattino e centinaia di altri bambini al Paese dei Balocchi? Bene, ora che vi apprestate a votare per la prima volta, non lasciatevi incantare dagli Omini di Burro. Parlo delle Gretine e di coloro che, ammantati di verde, promettono – come prometteva l'Omino di Burro alle sue giovani vittime – di restituirvi il futuro che, a loro dire, vi avrebbero rubato i vostri babbi e nonni. Siate grati, invece, ai vostri babbi e nonni, che hanno lavorato sodo per garantire a voi una vita più comoda e piacevole. E vi sia ben chiaro: non c'è nulla di male ad aspirare ad una vita comoda e piacevole, cosa che, pur ovvia, mi tocca ribadire, giacché per questa legittima ...

