Caos Forza Italia, in Campania escono quattro big: "Liste fatte di sconosciuti, palese che non ci vogliono più. Andremo in un altro partito" (Di giovedì 25 agosto 2022) Domenico De Siano, Carlo Sarro, Antonio Pentangelo e Marzia Ferraioli lasciano Forza Italia. Lo hanno annunciato in conferenza stampa a Napoli gli stessi quattro parlamentari uscenti, storici esponenti del partito di Silvio Berlusconi in Campania: De Siano è stato per anni coordinatore regionale (e ha celebrato il finto matrimonio di Berlusconi e della fidanzata Marta Fascina), Pentangelo ha guidato a lungo il partito nell'area metropolitana partenopea e Sarro in quella casertana. La ragione dell'addio, dicono, è nelle modalità con cui sono state formate le Liste dei candidati alle elezioni politiche del 25 settembre, in particolare la mancanza di una rappresentanza territoriale adeguata, e l'assenza di spiegazioni al riguardo da parte del partito

