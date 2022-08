Barolo & Friends Event: i vini piemontesi volano a Tallinn e Helsinki (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Piemonte ancora una volta protagonista del mercato agroalimentare. Si conclude oggi, giovedì 25 Agosto, l’Evento organizzato da “I vini del Piemonte” con il patrocinio dell’Ambasciata italiana ad Helsinki. Il “Barolo & Friends Event”, giunto alla sua quinta edizione, è una manifestazione ideata allo scopo di favorire nuove opportunità commerciali di medie e piccole aziende Leggi su periodicodaily (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Piemonte ancora una volta protagonista del mercato agroalimentare. Si conclude oggi, giovedì 25 Agosto, l’o organizzato da “Idel Piemonte” con il patrocinio dell’Ambasciata italiana ad. Il “”, giunto alla sua quinta edizione, è una manifestazione ideata allo scopo di favorire nuove opportunità commerciali di medie e piccole aziende

