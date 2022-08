ASCOLTI TV 24 AGOSTO 2022: L’ULTIMA PUNTATA DI SUPERQUARK (12,5%), FRATELLI CAPUTO (12,7%), DELITTI IN PARADISO (8,2%), LO SPECIALE DELLE IENE (7,9%) (Di giovedì 25 agosto 2022) ASCOLTI TV 24 AGOSTO 2022 · Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – 530 13.90Tg1 – xUnoMattina Estate – xLinea Verde Estate – non in ondaS. Messa Vittime di Amatrice – xCamper (12.10) – xTg1 – xDon Matteo – xSei Sorelle – xTg1 + Tg1 Ec. – xEstate in Diretta – 1357 18.40Reazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xTecheTecheTè – xSUPERQUARK – 1612 12.50 x x xIl Ragazzo e il Grande Elefante + RaiNews – x Prima Pagina – xTg5 – xMorning News – xMorning News – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xTerra Amara – xUn Altro Domani – xTata Giramondo – x1T + 2T – xAvanti un Altro! (R) – xAvanti un Altro! (R) – xTg5 – xPaperissima Sprint – xFRATELLI CAPUTO (R) – 1704 12.70 x x xVan Gogh: Tra il ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 25 agosto 2022)TV 24· Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – 530 13.90Tg1 – xUnoMattina Estate – xLinea Verde Estate – non in ondaS. Messa Vittime di Amatrice – xCamper (12.10) – xTg1 – xDon Matteo – xSei Sorelle – xTg1 + Tg1 Ec. – xEstate in Diretta – 1357 18.40Reazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xTecheTecheTè – x– 1612 12.50 x x xIl Ragazzo e il Grande Elefante + RaiNews – x Prima Pagina – xTg5 – xMorning News – xMorning News – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xTerra Amara – xUn Altro Domani – xTata Giramondo – x1T + 2T – xAvanti un Altro! (R) – xAvanti un Altro! (R) – xTg5 – xPaperissima Sprint – x(R) – 1704 12.70 x x xVan Gogh: Tra il ...

famigliasimpson : @napoliforever89 @enrick81 @AgoCannella @IntornoTv @carlo234556 @yosoyelfanal @fabriziomico @ilvit02 @CIAfra73… - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Mercoledì 24 Agosto 2022. L’ultima di Superquark 12.5%, Fratelli Caputo 12.7%. Bene Le Iene in replica… - fabiofabbretti : #Superquark saluta con il 12.5% vs #FratelliCaputo in replica al 12.7%. Bene #DelittiInParadiso (8.2%).… - tvblogit : Ascolti tv mercoledì 24 agosto 2022 - zazoomblog : Ascolti tv mercoledì 24 agosto 2022: SuperQuark Fratelli Caputo Le Iene dati Auditel e share - #Ascolti #mercoledì… -