Vuelta 2022, classifica e ordine di arrivo quinta tappa: vittoria di Soler a Bilbao, secondo Impey (Di mercoledì 24 agosto 2022) La classifica e l’ordine di arrivo della quinta tappa della Vuelta di Spagna 2022, da Irun a Bilbao dopo 187,2 chilometri. La vittoria è andata a Marc Soler, lo spagnolo della UAE che ha attaccato sull’ultima salita e ha anticipato i compagni di fuga per una manciata di metri. Il tutto dopo aver lottato per rientrare nella fuga nella parte centrale della tappa. Dopo una partenza al fulmicotone e oltre 70 km senza fughe, l’attacco buono è arrivato grazie a 19 corridori che si sono avvantaggiati: Jaakko Hanninen (AG2R Citroën), Fred Wright (Bahrain Victorious), Jake Stewart (Groupama-FDJ), Alessandro De Marchi (Israel Premier Tech), Gregor Muhlberger (Movistar), Fausto Masnada (Quick-Step Alpha Vinyl), ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lae l’didelladelladi Spagna, da Irun adopo 187,2 chilometri. Laè andata a Marc, lo spagnolo della UAE che ha attaccato sull’ultima salita e ha anticipato i compagni di fuga per una manciata di metri. Il tutto dopo aver lottato per rientrare nella fuga nella parte centrale della. Dopo una partenza al fulmicotone e oltre 70 km senza fughe, l’attacco buono è arrivato grazie a 19 corridori che si sono avvantaggiati: Jaakko Hanninen (AG2R Citroën), Fred Wright (Bahrain Victorious), Jake Stewart (Groupama-FDJ), Alessandro De Marchi (Israel Premier Tech), Gregor Muhlberger (Movistar), Fausto Masnada (Quick-Step Alpha Vinyl), ...

BroginiAlessio : Marc Soler, compagno molto apprezzato dallo stesso Tadej Pogacar, vince la 5a tappa della #Vuelta 2022. Dal ritiro… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: De Marchi e Masnada tra i 18 in fuga gruppo a 5? - #Vuelta… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: De Marchi e Masnada tra i 18 in fuga gruppo a 3’40” - #Vuelta… - SpazioCiclismo : Polemica per la posizione delle moto davanti al gruppo ieri a #LaVuelta22 con Alessandro De Marchi che rilancia qu… - paolimilena5 : RT @Eurosport_IT: Obiettivo: godersi la Vuelta ???????? ?? Le parole di Nibali: -