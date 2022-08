Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2022 ore 10 | 30

(Di mercoledì 24 agosto 2022)DEL 24 AGOSTOORE 10:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON L’AUTOSTRADA A1-NAPOLI DOVE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI DOPO L’ALLACCIAMENTO CON L’AUTOSTRADA A24 IN DIREZIONE NAPOLI; LEGGERI RALLENTAMENTI PER CHI PERCORRE LA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAJANICA NELLE DUE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA, RICORDIAMO CHE SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-PROSEGUONO FINO AL 20 SETTEMBRE I LAVORI DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA TRA IL KM 527 E IL KM 524 CIRCA, IN PROSSIMITÀ DEL FOSSO SAN GIULIANO. ATTIVE LUNGO IL TRATTO MODIFICHE ALLA ...

Il traffico in direzione Roma sarà pertanto deviato sull'uscita "Via della Magliana", all'altezza del km 1,600, e proseguirà su comunale.