Un ciclone dai Balcani mette in crisi l'estate fino a domenica (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - estate in crisi. Un ciclone dai Balcani sta spingendo aria instabile verso il meridione e parte delle regioni centrali con temporali anche intensi, durante il weekend si aprirà la porta atlantica e dalla Francia potrebbero arrivare piogge e temporali soprattutto verso il Nord. Ma la prossima settimana potrebbe essere decisamente migliore, gradevole e soleggiata da Nord a Sud. Sono le previsioni del sito www.iLMeteo.it, che indica la possibilità ancora di forti temporali al Sud nelle prossime ore, a causa del mare molto caldo, fino a 27/28 gradi centigradi e della convergenza dei venti, soprattutto intorno allo Stretto di Messina e alla Sicilia settentrionale. Anche in Calabria possibili nubifragi, e nella Basilicata meridionale e il Metaponto. Al Centro insisterà un certa instabilità su Abruzzo, ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI -in. Undaista spingendo aria instabile verso il meridione e parte delle regioni centrali con temporali anche intensi, durante il weekend si aprirà la porta atlantica e dalla Francia potrebbero arrivare piogge e temporali soprattutto verso il Nord. Ma la prossima settimana potrebbe essere decisamente migliore, gradevole e soleggiata da Nord a Sud. Sono le previsioni del sito www.iLMeteo.it, che indica la possibilità ancora di forti temporali al Sud nelle prossime ore, a causa del mare molto caldo,a 27/28 gradi centigradi e della convergenza dei venti, soprattutto intorno allo Stretto di Messina e alla Sicilia settentrionale. Anche in Calabria possibili nubifragi, e nella Basilicata meridionale e il Metaponto. Al Centro insisterà un certa instabilità su Abruzzo, ...

angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Un ciclone dai Balcani mette in crisi l'estate fino a domenica - sulsitodisimone : Un ciclone dai Balcani mette in crisi l'estate fino a domenica - Barbara68545184 : RT @Agenzia_Italia: Un ciclone dai Balcani mette in crisi l'estate fino a domenica - fisco24_info : Maltempo e temporali, estate in crisi: ecco fino a quando: (Adnkronos) - Un ciclone dai Balcani sta spingendo aria… - sangermax : RT @Agenzia_Italia: Un ciclone dai Balcani mette in crisi l'estate fino a domenica -