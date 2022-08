Trevisan-Zhang stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Cleveland 2022 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Martina Trevisan sfiderà Shuai Zhang nel secondo turno del Wta 250 di Cleveland 2022. Ostacolo molto complicato per la nostra semifinalista del Roland Garros, anche abbastanza sfortunata nel sorteggio. Da testa di serie numero due del torneo si ritrova al secondo turno una Zhang in gran forma e che dopo i quarti di finale raggiunti a Cincinnati è dietro di lei in classifica solo di qualche posizione. Anche questa settimana è partito nel migliore dei modi il torneo della cinese, che si è sbarazzata con estrema facilità di Siniakova. I precedenti hanno visto Martina uscire sconfitta in entrambe le occasioni, con zero set vinti peraltro: le due si sono affrontate per la prima volta proprio a Cleveland lo scorso anno, con Zhang vittoriosa 7-5 6-1. Stesso esito anche ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Martinasfiderà Shuainel secondo turno del Wta 250 di. Ostacolo molto complicato per la nostra semifinalista del Roland Garros, anche abbastanza sfortunata nel sorteggio. Da testa di serie numero due del torneo si ritrova al secondo turno unain gran forma e che dopo i quarti di finale raggiunti a Cincinnati è dietro di lei in classifica solo di qualche posizione. Anche questa settimana è partito nel migliore dei modi il torneo della cinese, che si è sbarazzata con estrema facilità di Siniakova. I precedenti hanno visto Martina uscire sconfitta in entrambe le occasioni, con zero set vinti peraltro: le due si sono affrontate per la prima volta proprio alo scorso anno, convittoriosa 7-5 6-1. Stesso esito anche ...

kofi_gyabaah : RT @LorenzoAndreol4: Buona la prima per Martina Trevisan sul cemento di Cleveland. L'azzurra batte in rimonta Mayar Sherif 26 62 64 e appro… - apeindiana : RT @LorenzoAndreol4: Buona la prima per Martina Trevisan sul cemento di Cleveland. L'azzurra batte in rimonta Mayar Sherif 26 62 64 e appro… - TOSADORIDANIELA : RT @LorenzoAndreol4: Buona la prima per Martina Trevisan sul cemento di Cleveland. L'azzurra batte in rimonta Mayar Sherif 26 62 64 e appro… - sportface2016 : #WtaCleveland, #Trevisan batte #Sherif all'esordio: sfiderà #Zhang - LorenzoAndreol4 : Buona la prima per Martina Trevisan sul cemento di Cleveland. L'azzurra batte in rimonta Mayar Sherif 26 62 64 e ap… -