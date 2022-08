Torna a splendere dei verde la vedovella del Sentierone (Di mercoledì 24 agosto 2022) Bergamo. È Tornata verde la storica vedovella del Sentierone. Dopo “l’insurrezione” dei bergamaschi, culminata con tanto di raccolta firme per trasformarne il colore, dal grigio originario al verde, il “Drago verde” ha ripreso le sue fattezze storiche. Vincono dunque le 650 firme raccolte e le proteste fatte sui social, richieste di cui l’amministrazione comunale ha raccolto gli intenti, dando atto, appunto, a ridipingerla. leggi anche La polemica Il “Drago verde” sul Sentierone diventa grigio: già 500 firme per la ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 agosto 2022) Bergamo. Ètala storicadel. Dopo “l’insurrezione” dei bergamaschi, culminata con tanto di raccolta firme per trasformarne il colore, dal grigio originario al, il “Drago” ha ripreso le sue fattezze storiche. Vincono dunque le 650 firme raccolte e le proteste fatte sui social, richieste di cui l’amministrazione comunale ha raccolto gli intenti, dando atto, appunto, a ridipingerla. leggi anche La polemica Il “Drago” suldiventa grigio: già 500 firme per la ...

