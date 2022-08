Stefania Scuri | morta la prof di Unicam | stroncata dalla malattia a 47 anni

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Università di Camerino in lutto per la prematura scomparsa dellaessoressa. La stimata docente della Scuola della Scienza del Farmaco sì è spenta nella notte, vinta da una...

Università di Camerino in lutto per la prematura scomparsa della professoressa. La stimata docente della Scuola della Scienza del Farmaco sì è spenta nella notte, vinta da una malattia a 47 anni. Il messaggio del Rettore 'Purtroppo - ha scritto il rettore di ... Unicam in lutto: la professoressa Stefania Scuri uccisa da una malattia a soli 47 anni