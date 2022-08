Roma, Sky: “Sondaggio dei Giallorossi per Zakaria” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma Zakaria- La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria, dopo il giorno di riposo concesso da Mourinho, post gara contro la Cremonese vinta 1-0. La Roma è attentissima sul mercato in entrata, dopo l’infortunio grave di Wijnaldum, i Giallorossi sono tornati attivamente sul mercato per la mediana. Matic e Cristante non possono giocare per l’intere stagiona e ora i Capitolini sondano vari obbiettivi per il centrocampo. Sono diversi i nomi che circolano dalle parti del club capitolino. Come riportato da Sky, uno dei profili che piace alla Roma è quello di Denis Zakaria, arrivato alla Juventus lo scorso gennaio dal Borussia Mönchengladbach. I Giallorossi vorrebbero acquisire lo svizzero con la formula del prestito. La Juventus potrebbe decidere di cedere ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 24 agosto 2022)- Laè tornata ad allenarsi a Trigoria, dopo il giorno di riposo concesso da Mourinho, post gara contro la Cremonese vinta 1-0. Laè attentissima sul mercato in entrata, dopo l’infortunio grave di Wijnaldum, isono tornati attivamente sul mercato per la mediana. Matic e Cristante non possono giocare per l’intere stagiona e ora i Capitolini sondano vari obbiettivi per il centrocampo. Sono diversi i nomi che circolano dalle parti del club capitolino. Come riportato da Sky, uno dei profili che piace allaè quello di Denis, arrivato alla Juventus lo scorso gennaio dal Borussia Mönchengladbach. Ivorrebbero acquisire lo svizzero con la formula del prestito. La Juventus potrebbe decidere di cedere ...

