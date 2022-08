Ricordo di Antonio Pennacchi. Ci lasciava l’agosto di un anno fa l’indimenticabile scrittore (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Mi voglio confessare”. Lui aveva capito che era per farlo contento, che non ci credevo più come una volta ma m’ha confessato uguale: “Male non può farti” e gli ho raccontato tutto quanto dalla A alla Z, senza nascondere o tralasciare nessun particolare, nessuna piega, nessuna viltà: gli ho detto pure quello che non avevomai detto a me”. L’autore di questa frase è lo scrittore Antonio Pennacchi, che avrà i suoi natali a Latina il 26 gennaio del 1950. Città dove terminerà la vicenda terrena nell’agosto del 2021. La sua vita, fu impreziosita da una produzione letteraria, connotata da rilevanti note biografiche. Un’inesausta “confessione” pubblica, solcata dai rivoli dei ripensamenti. Antonio Pennacchi e la sua Latina La famiglia Pennacchi era da parte di padre di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Mi voglio confessare”. Lui aveva capito che era per farlo contento, che non ci credevo più come una volta ma m’ha confessato uguale: “Male non può farti” e gli ho raccontato tutto quanto dalla A alla Z, senza nascondere o tralasciare nessun particolare, nessuna piega, nessuna viltà: gli ho detto pure quello che non avevomai detto a me”. L’autore di questa frase è lo, che avrà i suoi natali a Latina il 26 gennaio del 1950. Città dove terminerà la vicenda terrena neldel 2021. La sua vita, fu impreziosita da una produzione letteraria, connotata da rilevanti note biografiche. Un’inesausta “confessione” pubblica, solcata dai rivoli dei ripensamenti.e la sua Latina La famigliaera da parte di padre di ...

Antonio_Tajani : La mia intervista di questa mattina al Tg1. Un ricordo speciale per Niccolò. - SecolodItalia1 : Ricordo di Antonio Pennacchi. Ci lasciava l’agosto di un anno fa l’indimenticabile scrittore - CarloGarzia : @giodiamanti @paolomaggioni Io ricordo un dibattito tv “Al voto, al voto” fra Antonio Martino e Rosy Bindi (?), mo… - carano_antonio : RT @ItalianaEnclave: C'è mancanza di eroi in Italia,ecco perché il nostro popolo sta' regredendo...Nel ricordo del martirio dell'eroe itali… - krunicista : @p__antonio Ricordo che pioli ha letteralmente preso krunic e l'ha trasformato in un baller da zero -