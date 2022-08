Red Bull - Verstappen | la Formula 1 sfreccia dalla simulazione alla realtà - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Fine della pausa estiva: la1 torna già da questo fine settimana in pista per il Gran Premio del Belgio. In effetti, lungo i 7 chilometri di Spa-Francorchamps può succedere di tutto, ma la Redha giocato di fantasia portando Maxin un'improbabile sfida a ostacoli a bordo della RedRB7. From Sim To Reality. Il campione in carica è protagonista di un viaggio trae finzione che lo vede affrontare una sessione speciale al simulatore, catapultato tra cave imbottite di esplosivo, sfide con i buggy sullo sterrato inseguito dai belgi Thierry Neuville e Guillaume de Mevius, fino a una speciale sfida in salita contro il vincitore della Maglia Verde del Tour de France 2022: Wout van Aert. Ancora una volta Redregala agli appassionati un contenuto fuori ...