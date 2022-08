Non solo Superbonus, anche multinazionali e Pa puntano su efficientamento energetico (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Labitalia) - Basta emissioni nocive da parte dei nuovi edifici - dal 2030 per quelli privati, dal 2027 per quelli pubblici – e nuovi standard minimi per il patrimonio edilizio esistente. L'Europa batte i tempi della corsa all'efficientamento energetico e in Italia il fermento è trasversale. Se i piccoli privati hanno avuto grande spinta dalle detrazioni del 110% del Superbonus, anche la pubblica amministrazione e le grandi multinazionali non restano indietro. A dare una testimonianza concreta sul fermento green nel settore con Adnkronos/Labitalia è Massimo Martella, amministratore delegato di 3Emmegi, una delle principali aziende italiane di 'facciatisti', i professionisti (anche all'estero i più rinomati sono italiani) specializzati in progettazione e realizzazione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Labitalia) - Basta emissioni nocive da parte dei nuovi edifici - dal 2030 per quelli privati, dal 2027 per quelli pubblici – e nuovi standard minimi per il patrimonio edilizio esistente. L'Europa batte i tempi della corsa all'e in Italia il fermento è trasversale. Se i piccoli privati hanno avuto grande spinta dalle detrazioni del 110% della pubblica amministrazione e le grandinon restano indietro. A dare una testimonianza concreta sul fermento green nel settore con Adnkronos/Labitalia è Massimo Martella, amministratore delegato di 3Emmegi, una delle principali aziende italiane di 'facciatisti', i professionisti (all'estero i più rinomati sono italiani) specializzati in progettazione e realizzazione di ...

