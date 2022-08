MotoGP | semaforo verde per Marc Marquez | può tornare in sella

dianatamantini : MARC MARQUEZ può ricominciare ad allenarsi in moto! Ottime notizie dopo l'ultimo controllo, il recupero sta procede… - corsedimoto : MARC MARQUEZ può ricominciare ad allenarsi in moto! Ottime notizie dopo l'ultimo controllo, il recupero sta procede… -

Continuano le buone notizie per Marc Marquez nel suo percorso verso il totale recupero. Dopo il suo ultimo controllo medico, Marc Marquez ha avuto il via libera dall'equipe medica che lo segue per ...Per la prima volta il romagnolo partirà così davanti a tutti in, in una griglia di partenza ...spento e gas a martello alle 14.00. Questa la griglia di partenza sulla base dei ... MotoGP: Marc Marquez, semaforo verde per la prova in moto L'esito dell'ultimo controllo medico permette allo spagnolo di intravedere la luce in fondo al tunnel Continuano le buone notizie per Marc Marquez nel suo percorso verso il totale recupero. Dopo il su ...Marc Marquez può tornare ad allenarsi in moto! Ottime notizie dopo l'ultimo controllo, il recupero sta procedendo come previsto.