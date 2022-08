Monopattini a Roma, le nuove regole in arrivo (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – Monopattini per i maggiorenni, limiti di velocità, targa di identificazione e numero massimo per il centro: a Roma arrivano le nuove regole per i Monopattini. ”È stato pubblicato sul sito del Comune di Roma l’Avviso Pubblico per la selezione di tre operatori interessati ai servizi di noleggio di Monopattini elettrici. Il bando recepisce quanto definito nelle linee guida approvate in Giunta lo scorso 24 giugno. Queste alcune tra le principali novità rispetto al passato: gli operatori passeranno dagli attuali 7 a 3, con concessione di durata triennale e con mezzi che potranno essere un numero massimo di 3.000 nelle zone centrali e poi equamente divisi tra gli altri Municipi. Le imprese che vorranno operare a Roma – altra novità del ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) –per i maggiorenni, limiti di velocità, targa di identificazione e numero massimo per il centro: aarrivano leper i. ”È stato pubblicato sul sito del Comune dil’Avviso Pubblico per la selezione di tre operatori interessati ai servizi di noleggio dielettrici. Il bando recepisce quanto definito nelle linee guida approvate in Giunta lo scorso 24 giugno. Queste alcune tra le principali novità rispetto al passato: gli operatori passeranno dagli attuali 7 a 3, con concessione di durata triennale e con mezzi che potranno essere un numero massimo di 3.000 nelle zone centrali e poi equamente divisi tra gli altri Municipi. Le imprese che vorranno operare a– altra novità del ...

