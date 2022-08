Milik alla Juve, ci siamo: rinforzo in attacco per Allegri (Di mercoledì 24 agosto 2022) La Juventus è ad un passo dalla chiusura con Arkadiusz Milik . Dopo aver trovato l'accordo con il Marsiglia (prestito con obbligo condizionato di riscatto da 2 milioni più 8), oggi il club bianconero ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lantus è ad un passo dchiusura con Arkadiusz. Dopo aver trovato l'accordo con il Marsiglia (prestito con obbligo condizionato di riscatto da 2 milioni più 8), oggi il club bianconero ...

DiMarzio : .@juventusfc, avanza #Milik per l'attacco. Adesso si procederà per arrivare alla chiusura. ?? #Calciomercato - GiovaAlbanese : Nessun summit di #calciomercato oggi alla Continassa. I confronti sono quotidiani, le riflessioni sovrappongono le… - forumJuventus : ?? Arkadiusz #Milik sempre più vicino alla #Juventus dopo il summit di mercato tra Allegri e i dirigenti. [Sky Sport] - oscarvalle1984 : RT @MarcelloChirico: La #Juventus sta prendendo #Milik ( solo 4 volte in doppia cifra nei campionati in cui ha giocato nelle ultime 10 stag… - Adriano161093 : @pazzamentejuve In panchina alla Juve servono buoni giocatori invece e non pipponi come Milik. Hai visto le riserve… -