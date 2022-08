Milan, porta in faccia al Chelsea per Leao: si fa solo a una cifra faraonica (Di mercoledì 24 agosto 2022) Calciomercato Milan: i rossoneri hanno risposto picche al Chelsea per Leao. Il portoghese si muove solo per una cifra faraonica Nella giornata di ieri, il Times ha lanciato la bomba che vedrebbe il Chelsea interessato ad acquistare Rafael Leao. Secondo La Gazzetta dello Sport però i Blues non hanno mai chiamato il Milan né hanno presentato un’offerta; il Milan non ha nessuna voglia di cedere Leao e Rafa in Italia sta più che bene; difficile che un’operazione del genere posta concretizzarsi in tempi ristretti. Al Chelsea poi servirebbe un investimento totale di 150 milioni (utili anche per commissioni e risarcimenti vari a Sporting e Lille) anche se Mendes ha certamente parlato ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Calciomercato: i rossoneri hanno risposto picche alper. Il portoghese si muoveper unaNella giornata di ieri, il Times ha lanciato la bomba che vedrebbe ilinteressato ad acquistare Rafael. Secondo La Gazzetta dello Sport però i Blues non hanno mai chiamato ilné hanno presentato un’offerta; ilnon ha nessuna voglia di cederee Rafa in Italia sta più che bene; difficile che un’operazione del genere posta concretizzarsi in tempi ristretti. Alpoi servirebbe un investimento totale di 150 milioni (utili anche per commissioni e risarcimenti vari a Sporting e Lille) anche se Mendes ha certamente parlato ...

sportli26181512 : CorSport titola: 'Il Milan accelera per Onana': Ormai sfumata la pista che porta Onyedika, il Milan ha messo gli oc… - TOSADORIDANIELA : RT @KunGrax: C’è la juve che non fa praticamente neanche un tiro in porta contro la Sampdoria, c’è l’Inter che vince a Lecce al 95esimo, c’… - Smashdevil_19 : @milan_corner @NandoPiscopo1 @CLC796 @saIva___ @elliott_il @Pirichello Tra l'altro lui al Chelsea entra, mica è fuo… - oli_b27 : @ColpogobboYtube perché vi ha portato uno scudetto! ricordo ancora il tiro da 27 millimetri dalla porta sbattuto in… - G_Cobianchi : RT @tripalosky99: @G_Cobianchi Milan - Florentia 23/8/2020 Al 15' del pt Miriam Longo porta in vantaggio le rossonere ed esulta con la pan… -