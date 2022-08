Marc Marquez: «A chi mi ha suggerito di ritirarmi dico che mi ritirerò quando mi sarò rotto i coglioni» (Di mercoledì 24 agosto 2022) Marc Márquez ha rilasciato una lunga intervista a ‘Carpool: Road and Talk’, programma di Izaskun Ruiz in onda su Dazn. Tanti i temi trattati. Sulla situazione della Honda. “Non è un disastro. E’ come un puzzle: tutti i pezzi sono sul tavolo e alcuni sono girati. Non sto chiedendo la testa di nessuno, ma nel modo di lavorare ho la sensazione che si stiano perdendo informazioni, idee molto buone, per il semplice fatto… non lo so, a volte le email si perdono”. La Honda si augura che a Misano lui ci sia. “Sanno quello che sto passando e che se devo aspettare un’altra settimana mi rispettano”. Domani farà la Tac. Racconta che il nonno gli ha chiesto di smettere. “Mio nonno mi ha detto: “lascia ora, devi vivere, quello che hai fatto è fatto, lascia’. Gli ho promesso che questa è l’ultima possibilità per il braccio. È difficile a livello di mentalità: inizio a muovere il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 agosto 2022)Márquez ha rilasciato una lunga intervista a ‘Carpool: Road and Talk’, programma di Izaskun Ruiz in onda su Dazn. Tanti i temi trattati. Sulla situazione della Honda. “Non è un disastro. E’ come un puzzle: tutti i pezzi sono sul tavolo e alcuni sono girati. Non sto chiedendo la testa di nessuno, ma nel modo di lavorare ho la sensazione che si stiano perdendo informazioni, idee molto buone, per il semplice fatto… non lo so, a volte le email si perdono”. La Honda si augura che a Misano lui ci sia. “Sanno quello che sto passando e che se devo aspettare un’altra settimana mi rispettano”. Domani farà la Tac. Racconta che il nonno gli ha chiesto di smettere. “Mio nonno mi ha detto: “lascia ora, devi vivere, quello che hai fatto è fatto, lascia’. Gli ho promesso che questa è l’ultima possibilità per il braccio. È difficile a livello di mentalità: inizio a muovere il ...

