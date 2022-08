La UEFA potrebbe tagliare i ricavi da ranking storico (Di mercoledì 24 agosto 2022) È in corso una nuova lotta di potere sulla distribuzione dei ricavi per la Champions League a partire dalla stagione 2024/25, quella che vedrà l’introduzione del nuovo format per la massima competizione europea per club. Come riporta The Times, la UEFA potrebbe tagliare la quota di ricavi da diritti tv che viene assegnata ai club L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 24 agosto 2022) È in corso una nuova lotta di potere sulla distribuzione deiper la Champions League a partire dalla stagione 2024/25, quella che vedrà l’introduzione del nuovo format per la massima competizione europea per club. Come riporta The Times, lala quota dida diritti tv che viene assegnata ai club L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

