“Il Pd mi ha spremuto come un limone e buttato nella spazzatura". Parla M. Pittella (Di mercoledì 24 agosto 2022) Uno con gli “occhi di tigre” Enrico Letta ce l’aveva in casa, ma se l’è fatto nemico. E ora in Basilicata rischia di perdere il terzo seggio in palio al Senato (due su tre sono dat... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 24 agosto 2022) Uno con gli “occhi di tigre” Enrico Letta ce l’aveva in casa, ma se l’è fatto nemico. E ora in Basilicata rischia di perdere il terzo seggio in palio al Senato (due su tre sono dat... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

GATT0R0SS0 : Hai dimenticato la cosa più importante ... ...che per pagare il conto della politica scellerata della #UE, il popol… - SignorShark : 20 ottobre Si fa male Bennacer, Tonali fuori ancora due settimane, Krunic spremuto come un limone, Adli non ancora… - amara2612 : Vecchi Mali...Vecchia Juve. Si continua a giocare con gente come Mckennie,Rabiot,Kean,Alex Sandro (spremuto come un… - LucaGiord74 : RT @AntonioMileo: @GiuSette7 Quelle due ali sempre allargate hanno caratteristiche e compiti più difensivi che offensivi. La mezzala come M… - AntonioMileo : @GiuSette7 Quelle due ali sempre allargate hanno caratteristiche e compiti più difensivi che offensivi. La mezzala… -