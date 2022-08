"Ho sei conti, non mi ricordo il numero": bufera sulla moglie di Bonolis (Di mercoledì 24 agosto 2022) La moglie di Paolo Bonolis ha scelto Twitter per sfogarsi del blocco di una delle sue carte mentre stava facendo shopping su internet Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ladi Paoloha scelto Twitter per sfogarsi del blocco di una delle sue carte mentre stava facendo shopping su internet

CaffeFou : 'Ho sei conti, non mi ricordo il numero': bufera sulla moglie di Bonolis - luigisa27514204 : Sonia Bruganelli, polemica social sulle sue carte di credito: 'Ho sei conti, non posso ricordare tutti i codici a m… - conti_carlotta : @anna_ex_belva Auguri Roberto, in effetti sei come un buon prosciutto, la stagionatura affina le tue grazie naturali ?? - ccecchet : @MT_Meli_ ???????????? sei sempre più ridicola. Dovrebbe essere Salvini a chiedere scusa al paese per quello che ha fatto… - galileo50978712 : @giorgio_gori gori non sei tu che decide cosa è bello, buono, funzionante...io sono io e non conto un cazzo ma anch… -