Genoa, ora è UFFICIALE: Strootman torna in rossoblù (Di mercoledì 24 agosto 2022) Kevin Strootman torna ufficialmente al Genoa. Il club rossoblù ha annunciato il ritorno dell'olandese Kevin Strootman torna ufficialmente al Genoa. ?? He's back. pic.twitter.com/TzBPg0SiiP— Genoa CFC (@GenoaCFC) August 24, 2022 Ad annunciarlo è lo stesso club sui propri canali. Affare che si completa sulla base del prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia.

