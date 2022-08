Festa nazionale dell’Ucraina, messaggio di Mattarella: L’Italia con voi contro la brutale e ingiustificata aggressione (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Nella ricorrenza della Festa nazionale, desidero rinnovare, in quest’ora cosi’ drammatica, a lei e a tutti i suoi concittadini l’espressione piu’ convinta di solidarieta’, vicinanza e sostegno della Repubblica Italiana all’Ucraina, impegnata a fronteggiare la brutale e ingiustificata aggressione operata da parte della Federazione Russa, contro la quale legittimamente resiste”. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al presidente dell’Ucraina, Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy, un messaggio per la Giornata dell’Indipendenza. “L’Italia sostiene fermamente l’integrita’ territoriale, la sovranita’, l’indipendenza e la liberta’ del suo Paese, e ribadisce il suo impegno ad assistere il popolo ucraino ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Nella ricorrenza della, desidero rinnovare, in quest’ora cosi’ drammatica, a lei e a tutti i suoi concittadini l’espressione piu’ convinta di solidarieta’, vicinanza e sostegno della Repubblica Italiana all’Ucraina, impegnata a fronteggiare laoperata da parte della Federazione Russa,la quale legittimamente resiste”. Il presidente della Repubblica, Sergio, ha inviato al presidente, Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy, unper la Giornata dell’Indipendenza. “sostiene fermamente l’integrita’ territoriale, la sovranita’, l’indipendenza e la liberta’ del suo Paese, e ribadisce il suo impegno ad assistere il popolo ucraino ...

