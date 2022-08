F1, Red Bull potrebbe avere a Spa-Francorchamps un telaio più leggero (Di mercoledì 24 agosto 2022) Non ci si ferma mai in casa Red Bull nonostante il confortante vantaggio maturato nella prima parte della stagione di F1, nel confronto con la Ferrari. La scuderia di Milton Keynes infatti, stando a quanto riportato dalla testata tedesca Auto Motor und Sport, starebbe preparando qualcosa di nuovo in vista della ripresa del campionato, prevista a Spa-Francorchamps (Belgio) dal 26 al 28 agosto. Si parla dell’omologazione di una nuova scocca più leggera, allo scopo di ridurre il sovrappeso attuale di cui la RB18 ancora soffre. Secondo le ultime rivelazioni effettuale, la monoposto anglo-austriaca sarebbe ben 7 kg oltre il peso minimo imposto dalla FIA (798 kg). Solo la Mercedes la supererebbe in questa particolare graduatoria. Di conseguenza, vista l’adozione dal weekend belga della famosa TD39 (direttiva contro il porpoising) che imporrà il rispetto di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) Non ci si ferma mai in casa Rednonostante il confortante vantaggio maturato nella prima parte della stagione di F1, nel confronto con la Ferrari. La scuderia di Milton Keynes infatti, stando a quanto riportato dalla testata tedesca Auto Motor und Sport, starebbe preparando qualcosa di nuovo in vista della ripresa del campionato, prevista a Spa-(Belgio) dal 26 al 28 agosto. Si parla dell’omologazione di una nuova scocca più leggera, allo scopo di ridurre il sovrappeso attuale di cui la RB18 ancora soffre. Secondo le ultime rivelazioni effettuale, la monoposto anglo-austriaca sarebbe ben 7 kg oltre il peso minimo imposto dalla FIA (798 kg). Solo la Mercedes la supererebbe in questa particolare graduatoria. Di conseguenza, vista l’adozione dal weekend belga della famosa TD39 (direttiva contro il porpoising) che imporrà il rispetto di ...

