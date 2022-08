Extraprofitti | l’esposto di Sinistra e Verdi in Procura | “I colossi dell’energia non pagano le tasse | si indaghi per evasione e frode fiscale”

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Un esposto alladi Roma perché apra un’indagine sullo “scandalo degli“, accusando ienergetici i reati diper aver versato solo una minima parte delledovute. L’iniziativa arriva daitaliana ed Europa verde, che mercoledì mattina hanno presentato la denuncia altore capo della Capitale Francesco Lo Voi: “Da ormai sette mesi stiamo denunciando lo scandalo degli, senza paura di dire come stanno le cose”, affermano il segretario diitaliana Nicola Fratoianni e i co-portavoceAngelo Bonelli ed Eleonora Evi. “Da settembre a giugno, in Italia, i ...

Il Fatto Quotidiano

I soldi che non arrivano Secondo i calcoli del governo, tra ottobre del 2021 e marzo del 2022 le società energetiche hanno realizzato 40 miliardi didi Verdi e SI fa ......dello Stato evidenzia una profonda ingiustizia sociale ma anche'... In ragione di questo, stiamo presentando unalla Procura ...il mancato versamento nella casse dello Stato degli... Extraprofitti, l’esposto di Sinistra e Verdi in Procura: “I colossi dell’energia non pagano…