Euforia Inter, già in 60mila con la Cremonese. E per la Champions... (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! La Classifica Generale inizia dal 9 settembre. Gioca ora Leggi su gazzetta (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! La Classifica Generale inizia dal 9 settembre. Gioca ora

sportli26181512 : Euforia Inter, già in 60mila con la Cremonese. E per la Champions...: Euforia Inter, già in 60mila con la Cremonese… - BiscioneFrance : RT @InterHubOff: ?? Euforia Inter, già in 60mila con la Cremonese. I fan più presenti della scorsa SerieA si confermano fedelissimi dopo i 7… - InterHubOff : ?? Euforia Inter, già in 60mila con la Cremonese. I fan più presenti della scorsa SerieA si confermano fedelissimi d… - Gazzetta_it : Euforia nerazzurra, pronti oltre 60mila tifosi per #Inter-Cremonese. E per la Champions League... - 13basco : @oblivious0110 @LuigiCasacandi1 @letMoncadacook @VolCasciavit Inter che ha giocato con Lecce e Spezia, Napoli con V… -