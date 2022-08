Elezioni, spari alla sede di un candidato in Calabria: l’ombra della mafia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nella campagna per le Elezioni irrompono le armi. A Reggio Calabria ignoti hanno sparato ad altezza uomo contro la sede del comitato di Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia ricandidato al Parlamento il 25 settembre. Nella serata di ieri 23 agosto tre colpi di pistola calibro 38 hanno colpito in pieno la vetrata della segreteria politica di Cannizzaro. Un’intimidazione gravissima, a un mese dalla Elezioni, avvenuta a poca distanza dalla sede del Consiglio regionale della Calabria. E soprattutto mentre all’interno dei locali era in corso una riunione politica a cui stava partecipando lo stesso Cannizzaro. Assieme a lui c’erano alcuni dei suoi collaboratori. Nessuna delle persone presenti è ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nella campagna per leirrompono le armi. A Reggioignoti hanno sparato ad altezza uomo contro ladel comitato di Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia rial Parlamento il 25 settembre. Nella serata di ieri 23 agosto tre colpi di pistola calibro 38 hanno colpito in pieno la vetratasegreteria politica di Cannizzaro. Un’intimidazione gravissima, a un mese d, avvenuta a poca distanza ddel Consiglio regionale. E soprattutto mentre all’interno dei locali era in corso una riunione politica a cui stava partecipando lo stesso Cannizzaro. Assieme a lui c’erano alcuni dei suoi collaboratori. Nessuna delle persone presenti è ...

