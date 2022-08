Elezioni 2022, prof ‘fan’ di Orsini resta in lista con Calenda (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – “Nel territorio la nostra candidata fa un sacco di cose sociali, ed è stata proposta dal territorio. Non abbiamo controllato i social, la signora ormai resta in lista, non si occuperà di politica estera”. Lo dice il leader di Azione Carlo Calenda a Metropolis, parlando di Stefania Modestino D’Angelo, candidata di Azione a Caserta, che nel passato ha scritto sui social post filo Putin e complimenti agli interventi televisivi dei professori Alessandro Orsini e Donatella di Cesare. “Lì abbiamo come candidato il generale Vincenzo Camporini, il cui atlantismo non può essere messo in dubbio. Ovviamente – prosegue Calenda – il modo in cui D’Angelo diceva le cose è fuori dalla linea di Azione, mi assumo piena responsabilità di aver accettato l’indicazione del territorio. ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – “Nel territorio la nostra candidata fa un sacco di cose sociali, ed è stata proposta dal territorio. Non abbiamo controllato i social, la signora ormaiin, non si occuperà di politica estera”. Lo dice il leader di Azione Carloa Metropolis, parlando di Stefania Modestino D’Angelo, candidata di Azione a Caserta, che nel passato ha scritto sui social post filo Putin e complimenti agli interventi televisivi deiessori Alessandroe Donatella di Cesare. “Lì abbiamo come candidato il generale Vincenzo Camporini, il cui atlantismo non può essere messo in dubbio. Ovviamente – prosegue– il modo in cui D’Angelo diceva le cose è fuori dalla linea di Azione, mi assumo piena responsabilità di aver accettato l’indicazione del territorio. ...

Elezioni 2022, Calenda: 'Prof orsiniana resta in lista' 'Nel territorio la nostra candidata fa un sacco di cose sociali, ed è stata proposta dal territorio. Non abbiamo controllato i social, la signora ormai resta in lista, non si occuperà di politica estera'. Lo dice il leader di Azione Carlo Calenda a Metropolis, parlando di Stefania Modestino D'Angelo, candidata di Azione a Caserta, che nel passato ha scritto sui social post filo Putin e complimenti agli interventi televisivi dei professori Alessandro Orsini e Donatella di Cesare.

Beccari (San Marino): con Italia rapporto consolidato per cui potranno continuare qualunque sia la compagine governativa che scaturirà dalle elezioni.

Elezioni: Conte, 'su salario minimo osteggiati e ora ci vengono dietro' Roma, 24 ago. (Adnkronos) – "In questa campagna elettorale vedo tantissima concentrazione sulle polemiche, le altre forze politiche scoprono delle idee per cui noi ci siamo battuti in questa legislatura."