Devianze e stupri non sono temi da campagna elettorale: mi sento insultata (Di mercoledì 24 agosto 2022) Fratelli D’Italia sta dando il peggio di sé in una campagna in cui dapprima si condivide un video che viola la privacy di una vittima di stupro per mera speculazione elettorale che alimenta xenofobia, e poi si stigmatizzano disturbi come obesità, autolesionismo e disturbi alimentari definendoli “Devianze giovanili”. Lo stupro viene inflitto più spesso da parenti, amici, fidanzati, ex, mariti, padri, nonni, di nazionalità italiana. E in ogni caso è violenza di genere, causa ne è la cultura dello stupro e la misoginia che esponenti di destra spesso diffondono. Sarebbe il caso di parlare di corsi di educazione al rispetto dei generi e del consenso da praticarsi nelle scuole. Ma la destra ama spostare l’attenzione salvando il maschio bianco, etero e italico, ammantato da una cortina di impunibilità. A stuprare ragazze straniere spesso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Fratelli D’Italia sta dando il peggio di sé in unain cui dapprima si condivide un video che viola la privacy di una vittima di stupro per mera speculazioneche alimenta xenofobia, e poi si stigmatizzano disturbi come obesità, autolesionismo e disturbi alimentari definendoli “giovanili”. Lo stupro viene inflitto più spesso da parenti, amici, fidanzati, ex, mariti, padri, nonni, di nazionalità italiana. E in ogni caso è violenza di genere, causa ne è la cultura dello stupro e la misoginia che esponenti di destra spesso diffondono. Sarebbe il caso di parlare di corsi di educazione al rispetto dei generi e del consenso da praticarsi nelle scuole. Ma la destra ama spostare l’attenzione salvando il maschio bianco, etero e italico, ammantato da una cortina di impunibilità. A stuprare ragazze straniere spesso ...

tralepagine : RT @Lorenzo36522471: Se dovesse vincere il PD, ricordate che le devianze sono gradite, quindi anche gli stupri. - CIsmaele : RT @Lorenzo36522471: Se dovesse vincere il PD, ricordate che le devianze sono gradite, quindi anche gli stupri. - fatt_4nza : RT @VivianaDesio: Facciamo un riassunto di questa destra? Un puttaniere condannato per frode fiscale Un fanfarone che promette il mondo pu… - SpalCool : RT @DuccioTessadri: In questi ultimi giorni abbiamo imparato quali sono i video di omicidi e stupri che si possono postare e quali no, qual… - IronBruchy : RT @VivianaDesio: Facciamo un riassunto di questa destra? Un puttaniere condannato per frode fiscale Un fanfarone che promette il mondo pu… -