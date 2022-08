Come smettere di rimandare le decisioni importanti? Con la regola dei 5 secondi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Procrastinare è una tendenza che hanno tutti, tanto che per alcune persone è diventano uno stile di vita. Per questo Mel Robbinson, speaker motivazionale, life coach, autrice di bestseller e commentatrice per CNN, ha elaborato la “regola dei 5 secondi” entro i quali bisogna compiere l’azione che si sta rimandando da troppo tempo. Ma funziona davvero? «La regola dei 5 secondi comporta una componente iniziale di sforzo e, quindi, un certo grado di disagio, inevitabile quando decidiamo di uscire dalla nostra comfort zone. Se accettiamo di attraversare questo disagio, e se lo facciamo velocemente così da bypassare i pensieri che ci dicono che in fondo non ne vale la pena, ci aspetta la soddisfazione per il raggiungimento di piccoli e grandi traguardi» spiega Carolina Traverso, psicoterapeuta e insegnante mindfulness. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 24 agosto 2022) Procrastinare è una tendenza che hanno tutti, tanto che per alcune persone è diventano uno stile di vita. Per questo Mel Robbinson, speaker motivazionale, life coach, autrice di bestseller e commentatrice per CNN, ha elaborato la “dei 5” entro i quali bisogna compiere l’azione che si sta rimandando da troppo tempo. Ma funziona davvero? «Ladei 5comporta una componente iniziale di sforzo e, quindi, un certo grado di disagio, inevitabile quando decidiamo di uscire dalla nostra comfort zone. Se accettiamo di attraversare questo disagio, e se lo facciamo velocemente così da bypassare i pensieri che ci dicono che in fondo non ne vale la pena, ci aspetta la soddisfazione per il raggiungimento di piccoli e grandi traguardi» spiega Carolina Traverso, psicoterapeuta e insegnante mindfulness. ...

IsmailiSelmir : @pietroraffa Io ormai sto per smettere di dare la colpa all Politica ,siamo un popolo che ormai va avanti su raccom… - darlinjustpwk : io non sarò mai ubriaca. non starò mai più male come prima. non sarò mai più incapace di intendere davvero. e fa sc… - emiliopat11 : @Stefania_67 Purtroppo l’ipocondria unita all’ignoranza danno vita ad i peggiori soggetti anche se la verità gli sa… - itsmeaidaa_ : RT @dvngerxx: il mio lato tossico è che quando sto attraversando qualcosa, tendo a smettere di parlare con tutti, per poi tornare a comunic… - lamagyca : RT @parenellatasca: come te lo spiego che il problema non sei mai stata tu ma sono io che a volte ho bisogno di prendermi i miei spazi per… -