Come cambia la scuola a settembre 2022: addio DAD e mascherine (Di mercoledì 24 agosto 2022) Manca ormai pochissimo al rientro a scuola: in alcune regioni di Italia si tornerà in classe tra un paio di settimane mentre gli alunni più fortunati, avranno a disposizione ancora una ventina di giorni prima di dover riprendere con le lezioni ( qui il calendario completo regione per regione per il rientro in classe). Visti i numeri di questo ultimo mese e l’emergenza covid che sembra esser stata gestita nel migliore dei modi dall’Italia, la situazione, almeno per il mese di settembre, non sembra preoccupare per questo, a scuola, si tornerà senza l’uso delle mascherine. Si cambia molto a settembre 2022 rispetto a quello che successe lo scorso anno, quando purtroppo i numeri dei contagi da covid erano ben diversi. Cosa dobbiamo aspettarci quindi da questo rientro in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 24 agosto 2022) Manca ormai pochissimo al rientro a: in alcune regioni di Italia si tornerà in classe tra un paio di settimane mentre gli alunni più fortunati, avranno a disposizione ancora una ventina di giorni prima di dover riprendere con le lezioni ( qui il calendario completo regione per regione per il rientro in classe). Visti i numeri di questo ultimo mese e l’emergenza covid che sembra esser stata gestita nel migliore dei modi dall’Italia, la situazione, almeno per il mese di, non sembra preoccupare per questo, a, si tornerà senza l’uso delle. Simolto arispetto a quello che successe lo scorso anno, quando purtroppo i numeri dei contagi da covid erano ben diversi. Cosa dobbiamo aspettarci quindi da questo rientro in ...

marattin : La Lega ha ammesso che la loro proposta è un rifacimento degli scaglioni Irpef,in cui l’aliquota è flat solo entro… - andrearinaldi25 : Smart working, ecco come cambia da settembre: accordo individuale e meno burocrazia. Il decreto (pdf) - TAM19948 : RT @MariGe49975095: @qdears2020 Ma è anche incredibile come cambia lui il suo tecnico vocale in movimento dal cantare con una voce normale,… - ginugiola : RT @News24_it: Smart working, come cambia dal primo settembre: si torna all'accordo individuale (ma con meno burocrazia) - TGCOM https://t.… - News24_it : Smart working, come cambia dal primo settembre: si torna all'accordo individuale (ma con meno burocrazia) - TGCOM -