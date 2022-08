Classifica Vuelta a España 2022 | Rudy Molard nuova maglia roja Nibali a 5’53” | Pozzovivo a 5’54”

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Oggi, mercoledì 24 agosto, è andata in scena la quinta tappa delladi ciclismo su strada: la frazione Irún-Bilbao, di 187.2 km, ha consegnato laRossa, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe iberica, che identifica tra tutti i corridori il leader dellagenerale, sulle spalle del ciclista francese. Quella odierna è stata una frazione che ha premiato lo spagnolo Marc Soler, ed il simbolo del primato è stato conquistato dal corridore della FDJ, quarto oggi al traguardo, che si trova ora al primo posto ingenerale con 2? di margine su Fred Wright, secondo, e 1’09” su Nikias Arndt, terzo.A ...

Previsti nella giornata odierna 187.2 chilometri che condurranno i corridori da Irun verso Bilbao, una frazione che si presenta con continui saliscendi, particolarmente impegnativi nella seconda parte. Marc Soler vince la quinta tappa della Vuelta, 187 km da Irun a Bilbao. Lo spagnolo della Uae-Emirates si impone in solitaria con 4 di vantaggio sul sudafricano Daryl.