"Cambia artista", la risposta di Loredana Bertè a chi la sta attaccando per le sue parole su Meloni e "la fiamma" (Di mercoledì 24 agosto 2022) Non toccare la "fiamma" agli elettori di Fratelli d'Italia, perché sono pronti a cancellare anche l'amore decennale nei confronti di una cantante e della sua musica. Dopo quel video in cui chiedeva a Giorgia Meloni rimuovere la "fiamma" dal logo di Fratelli d'Italia – in quanto segno inequivocabile con il MSI, il partito neofascista creato nel secondo dopoguerra da Almirante -, moltissimi haters destrorsi hanno preso d'assalto la pagina Facebook della cantante. C'è chi l'ha insultata, chi ha contestato quel suo pensiero (dicendosi deluso da questa sua presa di posizione), chi l'ha invitata a limitarsi al canto e chi ha deciso di non ascoltare più le sue canzoni. E anche in questo caso, la replica di Loredana Bertè è stata perfetta.

