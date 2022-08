Calciomercato Inter, l’intesa è vicina: colpo in chiusura per mister Inzaghi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Inter, l’affare più chiacchierato degli ultimi giorni sembra essere in chiusura: arriva una buona notizia per mister Simone Inzaghi. L’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro per affrontare il prossimo match di campionato. Il club nerazzurro, dopo i successi nelle prime due giornate di Serie A 2022/2023, si gode il primato in classifica generale condiviso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 24 agosto 2022), l’affare più chiacchierato degli ultimi giorni sembra essere in: arriva una buona notizia perSimone. L’di Simoneè al lavoro per affrontare il prossimo match di campionato. Il club nerazzurro, dopo i successi nelle prime due giornate di Serie A 2022/2023, si gode il primato in classifica generale condiviso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter, il punto sulle trattative per #Chalobah, #Acerbi e #Akanji ???? - DiMarzio : Incontro @Inter - agente di @Acerbi_Fra in corso ora. #Inter @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, ore di riflessione per rinforzare la difesa - serieAnews_com : ??? #Inter, intesa raggiunta con #Acerbi: affare in chiusura, ma il preferito di #Inzaghi resta #Chalobah - Anthonyc932 : Calciomercato Inter, Adani: “Skriniar andava venduto”. Vi dico perchè -