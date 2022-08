Boban | «Superlega piano assurdo morto subito Il Var ha pulito il calcio»

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Il capo deldella UEFAha parlato della, ma anche del Var e della lotta scudetto in Serie A Zvonimir, Chief of Football della UEFA, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato a 360° degli argomenti legati al: dallaal Var, fino alla lotta scudetto in Serie A. CHAMPIONS – «Tutte le Champions sono state di una bellezza pazzesca, è la competizione calcistica che più ci definisce. Andare oltre le emozioni fatte provare dal Real Madrid? Ne sono convinto, perché ilci sorprende sempre. Questa Champions ha mille motivi di fascino. Le mie favorite sono Manchester City, Psg e Bayern».– «Era unin 2 ...

Commenta per primo Zvonimirparla senza peli sulla lingua. L'ex calciatore e dirigente del Milan , tornato a lavorare per ... NO ALLA- 'Era un piano assurdo e morto in 2 giorni nell'...... evitare inchieste e ( soprattutto) rompere quel fronteche all' Uefa dev'essere un ... quando chiamai al capezzale del Diavolo gente come Massara e, che più che a spendere a ... Boban a La Gazzetta dello Sport: "Superlega Una vergogna mai nata. Basta parlarne" Intervistato a La Gazzetta dello Sport, Zvone Boban ha commentato così la creazione della Superlega.: "È stata la dimostrazione di quanto l’Uefa sia pulita e che il ...Zvonimir Boban parla senza peli sulla lingua. L'ex calciatore e dirigente del Milan, tornato a lavorare per l'Uefa, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Questa Champions League s ...